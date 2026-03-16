Dal 1978, quasi mezzo secolo, si sono tenuti processi e commissioni, sono stati scritti libri e articoli, sono stati girati film. Si sono tenute commemorazioni ufficiali, ma di queste consentitemi di non fare alcun conto. Io, che nel 1978 ero già cresciuto, mi chiesi allora, e, poco convinto dei processi eccetera, e niente convinto delle cerimonie, mi chiedo tuttora:

1. Perché Aldo Moro e non un altro qualsiasi dei politici del 1978, molti dei quali rivestivano un’immagine simbolica non minore e non maggiore di Moro.

2. Escluso dunque che sia stata una scelta casuale, la domanda è “perché Moro”. Una domanda cui non può rispondere un processo, ma la storiografia; e con tutti i limiti della storiografia intuitiva e ipotetica.

3. La spiegazione più diffusa fu ed è che il caso Moro fosse legato al compromesso storico con l’allora Partito Comunista; e che a volere l’eliminazione di Moro fosse l’Unione Sovietica (in crisi e che sparirà dodici anni dopo, ma nel 1978 ancora esistente); oppure, come si vociferò in ambienti bene informati, gli USA (che ci sono tuttora, ma tengono ben celati i documenti, ammesso e non concesso che una cosa del genere si decida con documenti scritti e protocollati).

4. Ci fu anche chi pensò a certe posizioni filoarabe di Moro.

5. I rapitori e assassini di Moro sarebbero stati individuati e condannati. Trattandosi di brigatisti intellettuali, possono anche credere di aver pensato e deciso loro; come può darsi che abbiano agito per ideologia eterodiretta, e convinti della propria colpevolezza… o merito, secondo loro.

6. Intellettuali capacissimi di scrivere chilometriche “risoluzioni strategiche” non mi apparvero allora, e non mi appaiono oggi altrettanto capaci di un’azione come quella del 16 marzo 1978, con uccisione di cinque agenti in due minuti, lasciando intatto Moro, e il tutto nel bel mezzo di Roma. In Calabria, si dice “omini e pinna”, ritenuti non all’altezza di usare armi.

7. Anche sull’azione si dissero molte cose sia italiane sia straniere.

8. Mi parve, e non solo a me, inspiegabile che Moro sia stato detenuto non in una forra del Gennargentu bensì in Roma; Roma dell’epoca, che qualcuno definì “una confederazione di piccole città di provincia”, e in cui ogni quartiere sapeva tutto di tutti.

9. Accenno solo a situazioni patetiche come la seduta spiritica di Prodi, inetto come medium delle anime morte come sarà inetto a gestire l’euro dei vivi.

10. Le trattative ci furono, eccome; del resto, il rapimento Cirillo, del 1981, venne risolto trattando, eccome.

11. Altro, tutt’altro discorso il caso dell’americano Dozier, nello stesso 1981, che portò all’arresto immediato di tutti i terroristi d’Italia.

12. E che dire di Cossiga, con tutto quello che ne seguì fino all’elezione a presidente della Repubblica?

Torno da dove sono partito. A mezzo secolo di distanza, non sarebbe il caso di raccontare la nuda verità? Nuda verità che, nel 2026, non può più fare né utile né danno a nessuno; se siamo rimasti ormai pochi a ricordarci di quegli anni e di quei nomi perduti nella nebbia dei tempi.

Ulderico Nisticò