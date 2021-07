Perde conoscenza su una spiaggia in Calabria: muore una giovane mamma

E’ deceduta Mariarca Napolitano, la giovane mamma di Napoli, che domenica 19 luglio aveva accusato un malore sulla spiaggia di Scalea.

La donna sarebbe morta a causa di un aneurisma celebrale dopo aver perso improvvisamente conoscenza mentre era in spiaggia con i suoi tre figli.

Mariarca, trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Cosenza, si è arresa nelle scorse ore lasciando un vuoto enorme, non solo nei familiari più stretti, ma anche negli amici. I funerali sono stati fissati per la giornata odierna.