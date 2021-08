Perde il controllo del motorino e finisce sull’asfalto, grave un uomo

Incidente stradale tra sabato e domenica 1 agosto a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Per cause ancora da accertare un uomo di 37 anni avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andando a schiantarsi sull’asfalto.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri per gi accertamenti di rito. In virtù delle gravi ferite riportate l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Come riporta la Gazzetta del Sud, l’uomo sarebbe risultato positivo agli esami alcolemici e tossicologici.