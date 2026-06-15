Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto, muore un 24enne

Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. È avvenuto nella periferia sud della città, in via San Sperato dove intorno alle 23.30, dove un giovane di 24 anni mentre era alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo.

Dopo aver colpito un motociclo in sosta, il centauro ha sbattuto violentemente contro un muretto. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato al Gom ma non c’è stato nulla da fare.

A causa delle ferite riportate nell’impatto, infatti, il 24enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno avvertito il magistrato di turno e hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.