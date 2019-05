Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo, ferita una donna

Incidente stradale in via Patrioti Sambiasini questa mattina a Lamezia Terme. La vettura coinvolta, una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente che veniva estratta dall’abitacolo dalle unità vigili del fuoco e consegnata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno consentito anche di mettere in sicurezza la vettura