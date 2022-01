Perde il controllo dell’auto e finisce in un burrone, conducente ferito trasportato in ospedale

Questa mattina intervento dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria per un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo in un burrone in località Ceramida di Bagnara sulla ss18 km 496.

Una la persona ferita all’interno della vettura, il solo conducente, che bloccato nell’abitacolo, veniva estratto dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

L’operato dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura ed al recupero della stessa.

L’intervento è stato gestito dal personale vigilfuoco del distaccamento di Palmi con supporto dell’autogru giunta dalla sede centrale di Reggio Calabria e dai volontari VVF del distaccamento di Bagnara. Sul posto i carabinieri di Bagnara e un’ambulanza del suem118 di Scilla.