Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro, muore un 67enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in contrada Campolongo, lungo la strada che collega Campotenese e Mormanno, nel Cosentino.

Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Scalea, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto, una Matiz, che è andata a schiantarsi contro un muro.

L’impatto è stato fatale e il conducente è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere contorte del veicolo. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente presenta un restringimento improvviso, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.