Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un palo, donna ferita

Una donna è rimasta ferita questa sera in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 19.30 di ieri su via senatore Perugini a Lamezia Terme. Era alla guida dell’unica autovettura coinvolta nel sinistro una Citroen Saxo di cui per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il palo dell’illuminazione pubblica.

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario del suem118 e trasportata in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia il cui intervento è valso alla messa in sicurezza della vettura che montava impianto a gpl, in attesa del soccorso stradale. Sul posto per i rilievi del caso polizia locale.