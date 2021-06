Perde il controllo dell’auto e si ribalta in una scarpata, conducente ferito trasportato in ospedale

Durante la giornata odierna effettuati copiosi interventi per incendi di arbusti e macchia mediterranea, inoltre nelle prime ore del pomeriggio squadra della sede centrale è intervenuta in Loc. Galati nel comune di Miglierina per un incidente stradale in cui una autovettura Fiat Bravo usciva fuori strada ribaltandosi nella scarpata adiacente la carreggiata.

Il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il malcapitato dal mezzo che veniva affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Si provvedeva inoltre alla messa in sicurezza del sito e della vettura collaborando con il soccorso stradale al recupero dell’auto.

Sul posto carabinieri di Marcellinara per gli adempimenti di competenza.