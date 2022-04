Intervento squadra della sede centrale di Catanzaro per incidente stradale in prossimità cimitero del comune di Crichi.

Una Fiat Panda per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi dalla sede stradale in un terreno adiacente. A bordo della vettura la sola conducente di anni 47.

La stessa veniva estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Si attende elisoccorso per il trasferimento presso struttura ospedaliera.