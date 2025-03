Perde il controllo dell’auto ribaltandosi fuori strada, ferito trasportato in ospedale

Squadra vigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nella tarda mattinata di oggi in località Capraro di Sant’Ippolito frazione del comune di Cosenza per incidente stradale.

Interessata dal sinistro una sola autovettura, Fiat 500L che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi aldilà della sede stradale.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a riposizionare e mettere in sicurezza la vettura su ruota per poter estrarre il ferito (non grave) rimasto bloccato nell’abitacolo.

Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.