Perde il controllo dell’auto, travolge 2 auto parcheggiate e si schianta contro un ponteggio

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta ieri sera sulla via Nuova a Bellavista di Catanzaro per un incidente stradale.

La vettura interessata una Mini Cooper per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro due vetture regolarmente parcheggiate sui lati della carreggiata e successivamente terminava la sua corsa contro un ponteggio da cantiere.

Illeso il conducente della vettura. L’intervento dei Vigili fuoco è valso a mettere in sicurezza le auto e nell’immediato anche il ponteggio che subiva danni alla base con pericolo di cedimento. Sul posto i carabinieri per quanto di competenza. Disagi per la viabilità Via Nuova Bellavista chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.