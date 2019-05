Pericoloso sversamento di acido solforico, intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti presso lo scalo ferroviario “Bolano” di Villa San Giovanni a causa dello sversamento di acido solforico da una ferrocisterna. La situazione è stata tenuta sotto costante controllo dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa San Giovanni.

Sul posto è intervenuta anche l’unità del Nucleo Regionale NBCR LPG, del Comando di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche. La ferrocisterna, all’interno della quale sono contenuti circa 17.000 lt di prodotto, è stata posta in sicurezza su un binario morto per consentire le operazioni di soccorso.

A coordinare le operazioni l’ingegnere Sebastiano Rotta, responsabile regionale del nucleo NBCR Calabria. Sul posto tecnici della società Mercitalia Rail del gruppo Ferrovie dello Stato per quanto di competenza. Non si registrano persone ferite o intossicati. Nel tardo pomeriggio sono state predisposte le operazioni per il travaso grazie all’arrivo di una cisterna vuota dalla Sicilia.