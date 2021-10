Pesante avviso della Protezione Civile regionale, allerta rossa con probabili alluvioni

A partire da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, 25 ototbre, sono previste condizioni metereologiche avverse su gran parte della Calabria.

La Protezione Civile regionale ha diramato un messaggio di allertamento che prevede per oggi, 24 ottobre, un’elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico dove è prevista:

🔴allerta rossa nella Calabria meridionale,

🟠arancione nel vibonese e nei settori ionici,

🟡giallo altrove.

Domani la situazione è in peggioramento, con

🔴allerta rossa sulla Calabria meridionale e su quella ionica,

🟠arancione nei restanti settori.

Le precipitazioni potranno essere diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul territorio regionale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici.

La Sala Operativa Regionale è in costante contatto con le Prefetture e i comuni sul territorio e continuerà a monitorare l’evolversi della situazione.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza nelle prossime ore, evitare spostamenti se non necessari e comunque sempre con la massima prudenza evitando, soprattutto dutante gli eventi piovosi, i punti critici come sottopassi e attraversamenti di fiumi o torrenti.