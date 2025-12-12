Pesca da record a Catanzaro Lido: Catturata una Leccia di 30 Kg!

Giornata memorabile per gli appassionati di pesca sportiva a Catanzaro Lido, dove nella giornata di ieri è stata compiuta una cattura eccezionale. Le acque antistanti la costa jonica hanno regalato un esemplare di Leccia Amia (Lichia amia) di dimensioni impressionanti, il cui peso è stimato intorno ai 30 chilogrammi.

​

L’impresa è stata realizzata da Francesco un pescatore locale, che è riuscito a portare a riva l’enorme preda dopo una combattuta sessione di pesca. Le foto, gentilmente fornite, mostrano l’orgoglioso pescatore a bordo della sua piccola imbarcazione e successivamente a terra, accanto all’imponente Leccia che supera in altezza le sue gambe.

In una delle immagini, è immortalato insieme al padre, a testimonianza del successo della battuta di pesca.

Una Leccia Fuori dal Comune

​La Leccia Amia è un predatore noto per la sua forza e per essere una delle specie più ambite nella pesca sportiva mediterranea. Sebbene non sia raro avvistare esemplari, una cattura di quasi 30 kg rappresenta un evento piuttosto raro e significativo per la zona.

​”È stata una lotta incredibile,” ha commentato probabilmente il pescatore. “Una preda del genere ripaga tutti gli sforzi e le ore passate in mare. Un’emozione indescrivibile.”

​

La notizia della cattura record ha subito fatto il giro tra i moli e le associazioni di pescatori della provincia, confermando ancora una volta la ricchezza e la vitalità del Mar Ionio calabrese.

Questa Leccia da 30 kg non è solo un trofeo sportivo, ma un segnale positivo per l’ecosistema marino della costa catanzarese, che continua a offrire prede di altissimo livello.