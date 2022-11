Pesca illegale, due esemplari adulti di tonno rosso sequestrati

Pesca illegale di specie ittiche sottomisura. Sono state elevate sanzioni amministrative per 1500 euro e posti sotto sequestro 2 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di quasi 100 chili, privi di qualunque documento idoneo ad attestarne la rintracciabilità.

Il prodotto ittico sequestrato, ritenuto idoneo al consumo umano a seguito di ispezione sanitaria dei veterinari dell’Asp di Lamezia Terme, è stato devoluto in beneficienza ad una locale associazione caritatevole.

A tutela dei consumatori – si legge in una nota – ed anche degli esercizi commerciali che lavorano nell’alveo della legalità, continueranno nei prossimi giorni le attività di controllo, sia via terra che via mare, finalizzate al contrasto della pesca illegale e dell’immissione del frutto di tale pesca sul mercato.