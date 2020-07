Pescato in Calabria un calamaro di 16 kg!

Due amici hanno pescato un calamaro gigante di 16 kg, lungo un metro. La pesca fortunata, racconta la Gazzetta del Sud, è avvenuta ieri dopo la mezzanotte circa un miglio al largo di San Gregorio. I due pescatori erano a bordo della propria imbarcazione, quando hanno lanciato la lenza da una canna con mulinello elettrico a una profondità di circa 300 metri, e hanno avvertito uno strattone tremendo.

Dopo una battaglia lunga mezz’ora per vincere la resistenza del calamaro, i due amici di pesca hanno fatto rientro a riva e il loro commento è stato: «Questo risultato è stata un’emozione unica, in dieci anni di esperienza in mare non ci era mai successo nulla del genere. Il mare dello Stretto è pescoso e ricco di bellezze marine ma non ci era mai capitato di prendere un esemplare così bello e così grande».