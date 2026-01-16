Pesce venduto per strada, in un’auto e senza refrigerazione, denunciato ambulante

Vendeva pesce per strada, sotto il sole e senza alcuna forma di refrigerazione. È quanto hanno accertato i carabinieri di Villa San Giovanni nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato alla tutela della sicurezza alimentare e dei consumatori. I militari hanno sorpreso un uomo del posto mentre commercializzava al dettaglio prodotti ittici in una via del centro cittadino.

Il pesce nel bagagliaio esposto al sole

Il prodotto ittico era sistemato nel vano bagagli di un’auto privata, priva di ghiaccio o di sistemi di conservazione, ed esposto direttamente ai raggi solari. Nonostante le condizioni palesemente precarie, l’uomo era dotato di bilancia e materiale per il confezionamento, pronto a vendere la merce ai passanti.

Sul posto è intervenuto il personale veterinario dell’Asp di Reggio Calabria che, al termine degli accertamenti, ha dichiarato il prodotto totalmente inidoneo al consumo umano, evidenziando il serio rischio per la salute pubblica derivante dalla mancata osservanza della catena del freddo.

L’intero quantitativo di pesce è stato sequestrato e immediatamente distrutto per impedirne l’immissione sul mercato. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.