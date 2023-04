Pesticidi nei popcorn, il ministero della Salute segnala richiamo per rischio chimico

E’ allarme per i prodotti alimentari contaminati dal pesticida Chlorpyrifos, organofosforico classificato moderatamente pericoloso per l’uomo dall’O.M.S. che agisce come Interferente. Tracce sono state trovate in quattro lotti di popcorn salati per microonde a marchio Snack Day di Lidl e richiamati da parte del produttore.

Lo segnala il ministero della Salute sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” con l’intento di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 3×100 grammi con i seguenti numeri di lotti: lotto 22338 con il termine minimo di conservazione del 05/12/2024, lotto 22340 con il Tmc dell’07/12/2024, lotto 22354 con il Tmc del 21/12/2024 e lotto 22356 con il Tmc del 23/12/2024.

I popcorn per microonde richiamati sono stati prodotti per Lidl Italia Srl dall’azienda Liven S.A. nello stabilimento di Poligon Industrial, Avinguda de Can Prat, Parcela 2, a Puig-reig, Barcellona, Spagna.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.