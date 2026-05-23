Petizione popolare sul campetto del rione Cona a Chiaravalle, l’amministrazione non convoca il promotore

Petizione popolare sul campetto del rione Cona: l’Amministrazione convoca alcuni firmatari in Comune escludendo il promotore della petizione e il consigliere presentatore. “Forzatura istituzionale gravissima: il vicesindaco scavalca il Consiglio comunale e tenta di svuotare la petizione”

Mentre il Consiglio Comunale non ha ancora discusso interrogazione e mozione, il vicesindaco avrebbe convocato ufficiosamente una decina di firmatari. Il consigliere e il promotore tenuti all’oscuro. “È la fine del rispetto delle istituzioni democratiche”

Il Capogruppo di “Uniti per Unire”, denuncia pubblicamente una gravissima forzatura istituzionale compiuta dall’Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ai danni dei cittadini firmatari della petizione popolare per la riqualificazione del campetto del Rione Cona e delle prerogative consiliari di chi rappresenta quelle istanze in seno al Consiglio Comunale.

Secondo notizie apprese e in corso di verifica, nei giorni scorsi il Vicesindaco avrebbe convocato in Comune, in via del tutto ufficiosa e informale, una decina di cittadini firmatari della petizione popolare, aggirando completamente gli organi istituzionali competenti e scavalcando sia il promotore della petizione, sig. Giovanni Brescia, sia il Consigliere comunale presentatore, entrambi deliberatamente esclusi da qualsiasi informazione e confronto.

Questa condotta costituisce una violazione inaccettabile dei principi fondamentali della democrazia partecipativa locale, dello Statuto Comunale e delle più elementari regole di trasparenza e correttezza istituzionale. Il messaggio che l’Amministrazione comunale ha inteso trasmettere è chiaro e preoccupante: si tenta di bypassare il Consiglio Comunale, unico organo democraticamente eletto e competente a discutere le istanze popolari, convocando ufficiosamente una parte dei firmatari per un confronto separato, non trasparente e non verbalizzato.

La gravità della situazione emerge con chiarezza se si ricostruisce la corretta dinamica istituzionale che l’Amministrazione ha scelto deliberatamente di ignorare e violare:

Oltre 70 cittadini residenti nel Rione Cona hanno sottoscritto una petizione popolare formale ai sensi della legge 241/90 e dello Statuto Comunale, promossa dal sig. Giovanni Brescia in qualità di portavoce;

La petizione è stata presentata formalmente al Consiglio Comunale tramite il Consigliere Vito Maida, con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile;

A seguito di tale presentazione, il Consigliere ha depositato una interrogazione consiliare urgente per ottenere risposte pubbliche sull’abbandono dell’area e una mozione formale per impegnare la Giunta ad adottare atti concreti entro termini vincolanti;

L’unica sede legittima per discutere e dare seguito alle richieste dei cittadini è il Consiglio Comunale, organo rappresentativo della collettività, dove interrogazione e mozione devono essere discusse pubblicamente e dove l’Amministrazione deve rispondere formalmente.

L’Amministrazione comunale, anziché rispettare questo percorso istituzionale, ha scelto la strada della trattativa occulta, convocando ufficiosamente una parte dei firmatari in Comune, senza alcuna comunicazione ufficiale, senza verbalizzazione alcuna, senza la presenza del promotore della petizione e, fatto ancor più grave, senza convocare il Consigliere comunale che ha formalmente presentato l’istanza in Consiglio.

“Quanto accaduto è di una gravità assoluta”, dichiara il Consigliere Vito Maida. “L’Amministrazione comunale, tramite il Vicesindaco, ha tentato di svuotare dall’interno una petizione popolare legittimamente presentata, convocando informalmente alcuni firmatari e scavalcando completamente il Consiglio Comunale, il promotore della petizione e il sottoscritto. Questo metodo è inaccettabile. È la negazione della democrazia locale. È la rappresentazione plastica di come questa Amministrazione intende il rapporto con i cittadini: non trasparenza e confronto, ma convocazioni ufficiose e tentativi di dividere chi legittimamente protesta.”

Il Consigliere Maida ha annunciato che approfondirà quanto accaduto e si riserva di adottare ogni iniziativa istituzionale conseguente, compresa la richiesta di acquisizione di eventuali atti e comunicazioni interne che possano fare luce su questa vicenda e su eventuali pressioni indebite esercitate sui firmatari della petizione.

“Chiediamo pubblicamente al Sindaco e al Vicesindaco: cosa è stato discusso in quella riunione? Quali proposte e quali promesse sono state fatte ai cittadini convocati? Perché sono stati esclusi il promotore della petizione e il Consigliere presentatore? Questa Amministrazione ha forse paura del dibattito in Consiglio Comunale? Ha forse timore che interrogazione e mozione vengano discusse pubblicamente, in aula, davanti a tutti i cittadini? Si vuole forse convincere ufficiosamente una parte dei firmatari a ritirare il proprio sostegno alla petizione, per privarla di forza politica e poterla liquidare come iniziativa di pochi? Pretendiamo risposte immediate, pubbliche e trasparenti. E pretendiamo che da oggi in poi ogni comunicazione con i firmatari avvenga nelle sedi istituzionali competenti, alla presenza del promotore e del Consigliere presentatore. La stagione delle convocazioni ufficiose e dei tentativi di aggirare il Consiglio Comunale è finita.”

Il Consigliere Maida ha inoltre annunciato che informerà formalmente la Prefettura e gli organi di controllo competenti affinché valutino la condotta dell’Amministrazione, e che chiederà l’iscrizione immediata all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della petizione, dell’interrogazione e della mozione già depositate, alle quali l’Amministrazione dovrà rispondere pubblicamente e non più in riunioni ufficiose a porte chiuse.

“I cittadini del Rione Cona devono sapere che non sono soli”, conclude il Consigliere Maida. “La loro petizione è un atto democratico legittimo che merita rispetto. Il luogo dove discuterla è il Consiglio Comunale, non una stanza del Comune dove si convocano alcuni firmatari all’insaputa degli altri. Chi ha tentato di dividere i cittadini e di aggirare il Consiglio dovrà risponderne. Noi continueremo la nostra battaglia per il campetto del Rione Cona, senza cedere a pressioni, senza accettare scorciatoie, senza permettere a nessuno di svuotare la democrazia partecipativa dal suo significato più profondo: la trasparenza.”

Il Consigliere Comunale di Minoranza Capogruppo “Uniti per Unire”