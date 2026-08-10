Petrizzi, consumi anomali di acqua potabile: il Comune avvia i controlli in località “Cona”

Nonostante i solleciti e i richiami al senso di responsabilità rivolti alla cittadinanza, a Petrizzi continua a registrarsi un consumo anomalo e ingiustificato di acqua potabile. La situazione appare particolarmente critica nella località “Cona”, dove si rilevano livelli di erogazione e impiego eccezionalmente elevati.
A darne notizia è un avviso ufficiale firmato dal sindaco Giulio Santopolo in data 9 agosto 2026. Di fronte alla persistenza del problema, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con decisione: l’amministrazione avvierà a breve una serie di verifiche e ispezioni sul territorio.
I controlli mireranno a due obiettivi principali:
Individuazione di allacci abusivi: verranno effettuate verifiche tecniche sulla rete idrica per scoprire eventuali collegamenti illegali.
Rispetto dell’ordinanza n. 35 del 28/07/2026: verranno sanzionati gli usi non conformi dell’risorsa idrica potabile, con particolare attenzione al divieto di irrigazione di orti e giardini privati.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di tutela delle risorse idriche comunali durante la stagione estiva, richiamando la popolazione al rispetto delle regole stabilite per evitare sprechi e garantire il servizio a tutta la comunità.