Petrizzi, consumi anomali di acqua potabile: il Comune avvia i controlli in località “Cona”

Nonostante i solleciti e i richiami al senso di responsabilità rivolti alla cittadinanza, a Petrizzi continua a registrarsi un consumo anomalo e ingiustificato di acqua potabile. La situazione appare particolarmente critica nella località “Cona”, dove si rilevano livelli di erogazione e impiego eccezionalmente elevati.

A darne notizia è un avviso ufficiale firmato dal sindaco Giulio Santopolo in data 9 agosto 2026. Di fronte alla persistenza del problema, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con decisione: l’amministrazione avvierà a breve una serie di verifiche e ispezioni sul territorio.

I controlli mireranno a due obiettivi principali:

​Individuazione di allacci abusivi: verranno effettuate verifiche tecniche sulla rete idrica per scoprire eventuali collegamenti illegali.

​Rispetto dell’ordinanza n. 35 del 28/07/2026: verranno sanzionati gli usi non conformi dell’risorsa idrica potabile, con particolare attenzione al divieto di irrigazione di orti e giardini privati.

​Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di tutela delle risorse idriche comunali durante la stagione estiva, richiamando la popolazione al rispetto delle regole stabilite per evitare sprechi e garantire il servizio a tutta la comunità.