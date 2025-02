Petrizzi e la sua strada dimenticata

La storia della strada che dal mare porta all’abitato di Petrizzi e prosegue per le preserre, è lunga e seppur vera, quasi incredibile. Racconta della SP118 che allo stato attuale pare quasi orfana di un ente proprietario o gestore che si faccia carico dei deficit e di qualsivoglia necessità di un’arteria divenuta nel tempo essenziale per più centri abitati dell’entroterra.

Lo stato dei luoghi mette incontrovertibilmente in evidenza come quell’istituzione pronta puntualmente a stendere la mano verso i contribuenti al fine di riscuotere i propri diritti, vedi gli esosi balzelli di aperture nuovi accessi e passi carrabili, senza indugio alcuno la ritragga nel momento della necessaria, inevitabile spesa.

Un comportamento certamente subdolo quello di coloro i quali battono pugno nel momento in cui si deve essere insigniti di onori divenendo latenti in tempo di oneri. Ma siamo consapevoli così vadano le cose.

Nonostante l’elevato traffico veicolare invernale che arriva a quintuplicare nella bella stagione, la strada versa in un incredibile stato di abbandono che mette in risalto come all’annosa problematica della indisciplina delle acque meteoriche provocata dalla mancata pulizia di cunette e canali di scolo, si sia unita quella delle buche, in taluni casi profonde ed infide, dei tombini da tempo immemore sotto quota e delle disconnessioni che nei 6000-7000 metri di lunghezza del tragitto collinare divenuto ormai colabrodo, è impossibile contare.

Tenuto conto nessun intervento totale serio e risolutivo siano riusciti a sortire le reiterate segnalazioni e sollecitazioni di amministratori e privati, oggi a minacciare azioni atte a smuovere qualcosa da troppo tempo agognato, è un intero territorio non più disposto a rischiare su un tragitto dove malfatti interventi tampone parziali che hanno messo a dimora un bitume particolarmente reagente, divenente viscido con la pioggia, hanno drasticamente peggiorato la sicurezza di tornanti nei quali prima mai nulla si verificava e tantomeno nulla si temeva, facendoli divenire teatro di quotidiani sinistri.

Terminata la pazienza e persa ogni speranza, è il momento dello sdegno.

Massimiliano Giorla