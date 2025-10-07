Petrizzi in festa: Fede, gourmet e divertimento per Maria SS.ma del Rosario


La comunità di Petrizzi, e in particolare la frazione Campo Farnia, si prepara a vivere un fine settimana intenso di spiritualità e allegria in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario, organizzati dalla Parrocchia S. Maria della Pietra con il contributo dei Volontari Organizzatori.

​Il programma, che si snoderà tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, promette di unire momenti di profonda devozione religiosa a eventi civili all’insegna del buon gusto e del divertimento per tutte le età.

​Il Programma Religioso

​Sabato 11 ottobre il fulcro della giornata sarà la processione che partirà alle ore 18:00 dalla frazione Campo, per poi proseguire in auto verso Petrizzi. Seguirà la Santa Messa alle ore 19:00 presso la Chiesa Matrice. Un momento particolarmente sentito sarà la Benedizione delle auto in Piazza Regina Elena alle ore 19:45, prima del ritorno della statua a Campo alle ore 20:00.

​Domenica 12 ottobre il programma si conclude con la Santa Messa nella Frazione Campo alle ore 18:00.

​Eventi Civili: Gourmet d’Eccellenza e Festa per Tutti

​Accanto alla spiritualità, l’organizzazione ha curato un ricco calendario di eventi civili che spaziano dalla gastronomia di alta qualità all’intrattenimento per famiglie.

​Il momento clou gastronomico si terrà sabato 11 ottobre alle ore 20:00 con l’apertura dello Stand Gastronomico curato dal rinomato Chef Antonio Franzè, co-titolare del Ristorante “Luna Convento” di Copanello di Stalettì. Noto per la sua cucina innovativa che valorizza i sapori autentici del territorio calabrese, lo Chef Franzè garantirà un’esperienza culinaria di alto livello. La serata sarà allietata dalle musiche di “BeVi Music Entertainment”.

​La giornata di domenica 12 ottobre sarà interamente dedicata al divertimento e alla convivialità:

​Alle ore 16:00 l’iniziativa “PGS ON THE ROAD” offrirà un pomeriggio di giochi e svago a “Campo Farnia” per “grandi e piccini”, con l’immancabile “dolce merenda super golosa”.

​Alle ore 18:30 si terrà l’Allestimento Stand Gastronomico con un menù più tradizionale ma ugualmente gustoso: panino con Salsiccia, peperoni, cipolla caramellata e buon vino, per chiudere i festeggiamenti in allegria e in compagnia.

​L’intera comunità è invitata a partecipare numerosa a questo evento che celebra l’unione tra fede, tradizione e convivialità.