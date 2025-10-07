Petrizzi in festa: Fede, gourmet e divertimento per Maria SS.ma del Rosario

La comunità di Petrizzi, e in particolare la frazione Campo Farnia, si prepara a vivere un fine settimana intenso di spiritualità e allegria in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario, organizzati dalla Parrocchia S. Maria della Pietra con il contributo dei Volontari Organizzatori.
Il programma, che si snoderà tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, promette di unire momenti di profonda devozione religiosa a eventi civili all’insegna del buon gusto e del divertimento per tutte le età.
Il Programma Religioso
Sabato 11 ottobre il fulcro della giornata sarà la processione che partirà alle ore 18:00 dalla frazione Campo, per poi proseguire in auto verso Petrizzi. Seguirà la Santa Messa alle ore 19:00 presso la Chiesa Matrice. Un momento particolarmente sentito sarà la Benedizione delle auto in Piazza Regina Elena alle ore 19:45, prima del ritorno della statua a Campo alle ore 20:00.
Domenica 12 ottobre il programma si conclude con la Santa Messa nella Frazione Campo alle ore 18:00.
Eventi Civili: Gourmet d’Eccellenza e Festa per Tutti
Accanto alla spiritualità, l’organizzazione ha curato un ricco calendario di eventi civili che spaziano dalla gastronomia di alta qualità all’intrattenimento per famiglie.
Il momento clou gastronomico si terrà sabato 11 ottobre alle ore 20:00 con l’apertura dello Stand Gastronomico curato dal rinomato Chef Antonio Franzè, co-titolare del Ristorante “Luna Convento” di Copanello di Stalettì. Noto per la sua cucina innovativa che valorizza i sapori autentici del territorio calabrese, lo Chef Franzè garantirà un’esperienza culinaria di alto livello. La serata sarà allietata dalle musiche di “BeVi Music Entertainment”.
La giornata di domenica 12 ottobre sarà interamente dedicata al divertimento e alla convivialità:
Alle ore 16:00 l’iniziativa “PGS ON THE ROAD” offrirà un pomeriggio di giochi e svago a “Campo Farnia” per “grandi e piccini”, con l’immancabile “dolce merenda super golosa”.
Alle ore 18:30 si terrà l’Allestimento Stand Gastronomico con un menù più tradizionale ma ugualmente gustoso: panino con Salsiccia, peperoni, cipolla caramellata e buon vino, per chiudere i festeggiamenti in allegria e in compagnia.
L’intera comunità è invitata a partecipare numerosa a questo evento che celebra l’unione tra fede, tradizione e convivialità.