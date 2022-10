PGS Calabria, il 30 ottobre a Bova Marina tutti in campo per la Festa Regionale

L’evento di calcio a 5 e volley sarà ospitato dall’Oratorio Salesiano e coinvolgerà tanti bambini

Prosegue a ritmi spediti l’avvio di stagione delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Dopo gli stati generali, il campo scuola per alleducatori di Camigliatello Silano, la costituzione del Comitato Provinciale di Vibo Valentia, l’assemblea dei dirigenti quadri, l’inizio della Coppa Calabria di calcio a 5 e pallavolo e l’inaugurazione della stagione sportiva delle PGS Reggio Calabria con ospiti il procuratore Di Palma ed il presidente della Reggina 1914 Cardona, si torna in campo per la prima Festa Regionale riservata alle categorie pigiessini, micro e mini.

Sarà l’Oratorio Salesiano di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, ad ospitare, domenica 30 ottobre 2022, l’importante concentramento sportivo di calcio a 5 e volley che registrerà la partecipazione di associazioni affiliate alle PGS, dirigenti, alleducatori e piccoli atleti provenienti da più parti della Calabria.

Oltre alle consuete e attesissime partite, non mancheranno i giochi a punti, i momenti di riflessione, la celebrazione eucaristica, nonché occasioni di intrattenimento per bambini e famiglie. Il programma di massima della giornata prevende alle ore 9.00 gli arrivi, l’accoglienza, la sistemazione delle squadre e la consegna dei documenti.

Alle ore 9.30 si terrà la celebrazione eucaristica, seguita dalla riunione tecnica e dalla consegna dei calendari delle gare. L’inizio dei tornei e dei giochi è previsto alle ore 10.45. Dopo la pausa pranzo delle 12.45, si proseguirà fino alle ore 17.00 per concludere con i saluti e le partenze.

Nel frattempo, il Comitato PGS Calabria presieduto da Fabio Armeni ha attivato il “Corso Regionale di Tecnico di Secondo Livello” valido per l’acquisizione crediti del primo livello SNaQ. Il percorso formativo – aperto ai laureati Isef/scienze motorie ed ai tecnici PGS e federali di primo livello – si terrà in modalità online da novembre 2022 a marzo 2023 e proseguirà ad agosto del prossimo anno con la parte pratica.

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui corsi di formazione delle Polisportive Giovanili Salesiane è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i canali social “PGS Calabria”.