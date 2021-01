PGS Calabria, iscrizioni aperte al Corso Regionale di Aspirante Tecnico

C’è tempo fino al 31 gennaio per aderire all’evento formativo propedeutico alla qualifica SNaQ del CONI

Si chiuderanno il 31 gennaio 2021 le iscrizioni al Corso Regionale di Aspirante Tecnico di Primo Livello promosso dalle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi.

Il percorso formativo, aperto anche a tesserati non PGS, nella sua prima parte si svilupperà attraverso lezioni teoriche online e prevedrà i seguenti moduli: metodologia, psicologia, medicina sportiva, PGSlogia, sport in sicurezza e tecnica. La seconda parte del corso, in programma nella stagione estiva nelle strutture sportive dell’Hotel Virginia di Casali del Manco in provincia di Cosenza, sarà interamente dedicata all’attività tecnico-pratica.

«La formazione degli alleducatori – spiega il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – è da sempre la nostra stella polare, tant’è che, oltre a rimarcarne sistematicamente l’importanza, abbiamo reso obbligatorie tali figure per le competizioni sportive. I nostri corsi si svolgono con l’ausilio di docenti nazionali altamente qualificati e si inseriscono in un percorso più articolato finalizzato all’acquisizione della qualifica SNaQ prevista dal CONI».

Per iscriversi al corso basta collegarsi al sito www.pgscalabria.it e cliccare sul link “corso regionale tecnico 1° livello” compilando l’apposito modulo.

Per ulteriori informazioni sulle attività sportive è possibile consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.