PGS Calabria, tutto pronto per l’inizio della stagione sportiva 2020-2021

Campionati, grandi eventi, formazione ed emergenza covid19 i punti cardine per la ripartenza

Sono tornati a riunirsi de visu lo scorso 5 settembre i vertici regionali calabresi delle Polisportive Giovanili Salesiane. Una riunione svoltasi nel comune catanzarese di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio per definire il programma e i dettagli della stagione sportiva 2020/2021, ormai ai nastri di partenza.

In realtà, le iniziative delle PGS Calabria – nonostante il lockdown – non si sono mai fermate, alimentate da costanti incontri telematici ma soprattutto dall’evento “Pigiessiadi Camp 2020” del mese di agosto, unica manifestazione in Italia dell’associazionismo pigiessino.

Diversi gli spunti emersi nel corso dell’incontro del 5 settembre, orientati in prima battuta alla gestione dell’emergenza covid-19. Emergenza alla quale le PGS Calabria – come già anticipato – hanno risposto tempestivamente con azioni concrete nei mesi estivi e pianificando per la nuova stagione campionati, manifestazioni, attività alternative e complementari da adattare in base all’evoluzione dei dati epidemiologici. Nello specifico, le principali novità riguardano l’indizione dei campionati che registreranno un triplo fronte temporale. Da settembre a dicembre si partirà con la Coppa Calabria, nel primo quadrimestre del 2021 si disputeranno i consueti campionati per tutte le categorie e nei mesi di maggio e giugno torneranno i grandi eventi formato “Pigiessiadi”.

Grande attenzione sarà concessa anche quest’anno alla formazione che si concretizzerà con una nuova proposta formativa di concerto con programmi e strategie delle PGS Italia, finalizzata a sviluppare integralmente la nuova figura di “dirigente-alleducatore”, che sulla base di competenze ed abilità certificate può confluire verso l’assegnazione della qualifica Snaq di primo livello (oggi prerogativa esclusiva delle PGS). Ultimo e fondamentale aspetto riguarderà, infine, il percorso ed il progetto di associazione che porterà ad un graduale ed importante cambio generazionale in vista del rinnovo di tutte le cariche previsto in primavera.

All’incontro del 5 settembre – tenutosi in mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale – assieme ai consiglieri regionali ed ai consiglieri provinciali dei Comitati territoriali di Reggio, Catanzaro e Cosenza, sono intervenuti Franco Carmine Longo, vicepresidente nazionale delle PGS, Demetrio Rosace, presidente regionale, Mariastella Agostino e Fabio Armeni della Direzione Tecnica regionale, e suor Caterina Mellace, referente delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice.

Prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva, l’attenzione sarà orientata alle imminenti “Pigiessiadi Replay 2020” in programma dall’11 al 13 settembre a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. L’evento sarà interamente dedicato a Luigi Corio, il direttore tecnico delle PGS Calabria scomparso prematuramente lo scorso mese di aprile.

Per ulteriori informazioni sulla nuova stagione sportiva è possibile visitare il sito del Comitato Regionale www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.