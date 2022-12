“PGS in Danza”, domenica 11 dicembre a Soverato si apre il sipario

L’evento è promosso dal comitato provinciale PGS di Catanzaro con il patrocinio della città di Soverato

È tutto pronto per l’apertura del sipario di “PGS in Danza”, manifestazione promossa dal Comitato Provinciale di Catanzaro delle Polisportive Giovanili Salesiane, in programma domenica 11 dicembre 2022 presso il Teatro Comunale di Soverato, nota località turistica del catanzarese. Nel corso della serata di beneficenza, con inizio previsto alle ore 17.00, si esibiranno le scuole di danza ASD Star Line, Royal Ballet School e Ater Ballet Soverato in uno spettacolo di altissimo livello tutto da gustare.

«Siamo molto felici di ospitare queste tre importanti realtà di danza – spiega Paola Esposito, presidente delle PGS Catanzaro – all’interno di un evento ricco e variegato che, siamo certi, coinvolgerà il pubblico presente. L’obiettivo, oltre a creare sana aggregazione, è di far conoscere il mondo pigiessino alle associazioni che operano in questa disciplina e far sì che la danza, assieme al calcio a 5 e alla pallavolo, possa diventare una nostra attività stabile e continuativa. Un grazie alle scuole partecipanti ed al Comune di Soverato per la gentile concessione del teatro».

L’iniziativa di domenica è promossa dalle PGS Catanzaro, in collaborazione con le PGS Calabria e la PGS Edelweiss, e con il patrocinio del Comune di Soverato.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i canali social “PGS Catanzaro”.