Piazza Don Gnolfo di Soverato svenduta ai privati: un’offesa al patrimonio di tutti

Piazza Don Gnolfo di Soverato violentata.

Un bene prezioso, un brano del tessuto urbanistico di grande valore storico, artistico e paesaggistico della nostra città è stato ceduto a privati per essere goduto in esclusiva da una selezionata clientela, piuttosto che dall’intera collettività.

Con violenza inaudita si permette di costruire un volume incompatibile con il contesto originario.

Non sono bastate le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente, le quali stabiliscono che non si possa fare altro che manutenzione e recupero fino all’approvazione dei Piani Attuativi. Solo manutenzioni e recuperi!

Non sono bastate le norme e le direttive del Piano di Recupero, che impongono di mantenere la destinazione a piazza pedonale, oltre che di conservare e ripristinare gli elementi architettonici e d’arredo (la recinzione, gli affacci, l’illuminazione, le panchine e le fioriere).

Non sono bastati i vincoli, le direttive e le raccomandazioni del Piano regionale con valenza paesaggistica, che individua le piazze e i belvedere come beni da tutelare insieme ai panorami, con particolare riferimento agli affacci sul golfo di Squillace e sulla baia di Soverato.

Non sono bastate le disposizioni della legge nazionale che tutelano i beni di proprietà pubblica realizzati da oltre settanta anni.

Non è bastata neanche l’accortezza del buon padre di famiglia che dovrebbe guidare le azioni degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari pubblici, i quali hanno evidentemente tradito il loro ruolo di custodi delle memorie e dei patrimoni di rilevante importanza storica.

Sfrontato appare il comportamento di questi soggetti che, incuranti, ignorano quanto stabilito dalle norme nazionali, regionali e comunali. Sembra imperare l’arbitrio, altrimenti detto: “’nculo alle regole!” e “’nculo alla bellezza!”.

Si sostiene l’insostenibile: come può un oggetto architettonico essere caratterizzato da “permeabilità visiva”, quando la sua realizzazione preclude l’affaccio al panorama? È perfino difficile immaginare di poter anche solo intravedere o sbirciare — e non certo godere — il paesaggio attraverso di esso. Non si tutela il bene, lo si cancella.

La percezione visiva di questo scempio, che sta per concretizzarsi, sarà avvertita dai comuni cittadini, seppur privi di competenze urbanistiche o paesaggistiche, dotati però anche solo di buon senso, come una violenza subita da un bene riconoscibile, patrimonio storico ed artistico della città.

Ing. Giovanni Calabretta