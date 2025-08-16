Piccantissima Sera a Cropani, successo di  pubblico ed emozioni

La serata di divertimento e musica organizzata dalla Pro Loco di Cropani, in collaborazione con il Gal Dei Due Mari, hs chiuso in bellezza, grazie alla partecipazione di numerosi appassionati di musica.

“La XVII edizione della Piccantissima Sera -:sì legge in una nota – ha confermato il suo status di evento di punta dell’estate cropanese, attirando un pubblico numeroso e appassionato”.

“La serata, caratterizzata da due gruppi musicali contrapposti, ha offerto un’esperienza unica e indimenticabile ai presenti, che hanno potuto godere di musica, birra e panini in un’atmosfera elettrica e divertente. La location, il 2° Piazzale Lungomare di Cropani Marina, ha offerto un setting perfetto per la serata, con il mare come sfondo e un clima di festa e divertimento”.

“La Pro Loco di Cropani ha lavorato duramente per organizzare questo evento e ha ricevuto il sostegno e la fiducia del GAL dei Due Mari, che ha contribuito a rendere possibile la realizzazione della serata, con il progetto di Terre di Calabria, da valere su PSR Calabria. Un ringraziamento speciale va anche alle Forze dell’Ordine e alle Guardie Ambientali per la loro presenza e supporto”.

“La Piccantissima Sera è ormai un appuntamento fisso dell’estate cropanese, e la Pro Loco è già al lavoro per la prossima edizione. Se la XVII edizione è stata un successo, la prossima sarà ancora meglio! La Piccantissima Sera non è solo un evento di divertimento, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere la cultura e la tradizione locale”.

“La Pro Loco di Cropani lavora tutto l’anno, per organizzare eventi e attività che possano contribuire a rendere Cropani un posto migliore e più attraente per i turisti e per i residenti. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della XVII edizione della Piccantissima Sera: ai musicisti, al pubblico, alle Forze dell’Ordine, alle Guardie Ambientali e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte.. Speriamo di vedervi alla prossima edizione”.