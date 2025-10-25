Picchia e deruba la compagna incinta, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per il reato di rapina ai danni della compagna, accompagnato presso la Casa circondariale di Vibo Valentia in attesa dell’udienza di convalida.

Il Questore della provincia di Vibo Valentia ha emesso nei confronti dell’uomo anche il provvedimento di ammonimento.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata da una testimone che ha raccontato che l’uomo aveva picchiato, con dei calci, la donna all’interno della stazione di Vibo Marina per poi fuggire.

Arrivati su posto gli operatori hanno preso contatto con la vittima, al secondo mese di gravidanza, la quale, in forte stato di preoccupazione e agitazione, ha riferito agli agenti che, qualche ora prima, aveva avuto un litigio con il proprio compagno all’interno dell’abitazione dove convivevano.

A seguito della lite la donna aveva deciso di andare a piedi in stazione per prendere il primo treno che la portasse dai parenti fuori città. Non ha fatto in tempo in quanto il compagno l’ha raggiunta in stazione e ha iniziato ad ingiuriarla.

Dopo essersi allontanato, l’uomo ha fatto nuovamente ritorno per sottrarre alla vittina alcuni effetti personali sferrandole con violenza ripetuti calci all’altezza del torace.

A causa dei colpi ricevuti, nonostante la donna avesse cercato, invano, di opporsi, l’uomo era riuscito nell’intento di appropriarsi delle chiavi di casa e di un tablet di proprietà della donna, dandosi successivamente alla fuga.

Dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, sono state attivate immediatamente le ricerche dell’uomo che è stato rintracciato poche ore dopo nei pressi della stazione.

L’uomo, dunque, è stato prontamente fermato dagli operatori e sottoposto a perquisizione personale, estesa anche presso la propria abitazione. L’attività di ricerca ha consentito di recuperare i beni precedentemente sottratti alla vittima.