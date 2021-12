Picchia e maltratta moglie e figli, 52enne arrestato

Lunedì 29 novembre 2021 è stata eseguita da personale della polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Reggio Calabria, la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Reggio Calabria nei confronti di I.M., cl. 69, residente in un Comune della provincia di Reggio Calabria.

La misura è scaturita dall’attività di indagine che rientra nell’ambito del fenomeno “violenza di genere”, di cui si occupa il terzo gruppo specializzato della procura della Repubblica diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, coordinata dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci. Le indagini hanno ricostruito una lunga serie di maltrattamenti a cui l’uomo sottoponeva con allarmante regolarità moglie e figli minori, quasi con frequenza quotidiana, a margine di una relazione contraddistinta da alti e bassi a seconda dell’umore del marito-padrone.

La donna subiva da tempo ingiurie, minacce, percosse e comportamenti ossessivi tali da limitare la libertà di movimento della stessa. Tali limitazioni interessavano anche i figli tanto che, in tempi risalenti, per fini punitivi, segregava moglie e figli all’interno della cucina della propria abitazione, per circa 10 ore, staccando persino la corrente elettrica.

La violenza veniva esercitata impedendo alla moglie di vedere i propri familiari, limitandola persino negli spostamenti. Solo dopo molto tempo, la donna si determinava a denunciare le condotte violente, poiché stanca ed esasperata dalle continue vessazioni subite.

L’arrestato è stato allontanato dall’abitazione familiare e collocato in regime di arresti domiciliari in un’altra dimora, al fine di scongiurare ulteriori ed eventuali azioni delittuose nei confronti dei componenti della propria famiglia.