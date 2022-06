Picchia e minaccia di morte l’ex compagna, 42enne arrestato a Catanzaro

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Oggi, personale del Commissariato di Catanzaro Lido ha eseguito un’ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni.

L’ipotesi è che l’arrestato, nel corso di una relazione durata circa nove anni e terminata ormai da quattro anni, abbia costretto la compagna a subire la propria condotta violenta: l’avrebbe anche picchiata selvaggiamente, procurandole, in più occasioni, lesioni personali.

La condotta violenta dell’uomo sarebbe continuata anche dopo la decisione della donna di interrompere la relazione, decisione messa in atto da circa quattro anni, nel corso dei quali, però, l’arrestato non placava la sua rabbia nei confronti della ormai ex compagna, continuando a picchiarla e minacciarla di morte. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.