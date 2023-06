Piccolo Grande Amore un successo. 30 anni passati Barbara Snellenburg rimane sempre un’icona

Erano gli anni 90, epoca di rivoluzioni, nuove mode prendevano forma, ancora non eravamo assediati dai social media ma i telefoni cellulari iniziavano a fare la sua parte.

Le case discografiche e cinematografiche erano impegnate con nuove produzioni e proprio in Italia il regista Carlo Vanzina portò avanti il suo progetto con un lungometraggio del genere commedia romantica dando vita a “Piccolo Grande Amore” attori protagonisti Raul Bova e Barbara Snellenburg. Un Film che ha segnato un’ epoca rivisitando posti bellissimi come la costa Smeralda in Sardegna accompagnato da colonne sonore che hanno fatto un “ Cult” della musica dance e non.

A 30 anni dall’uscita del film il quale ha reso famosi i protagonisti, sembra che il tempo si fermi ogni volta che sintonizzi la radio o passi su qualche pagina social associata a quel periodo con la musica disco di Haddway con What Is love , Ace of Base All that she wants ed Enya con Caribbean blue per citarne qualcuna,le quali ti catapultano indietro nel tempo assaporando quel periodo di assoluta giovinezza e spensieratezza dove le prime cotte d’amore arrivavano come tappa obbligatoria.

Quel Film dove tutti sognavamo di interpretare il ruolo di Marco l’aitante maestro di surf corteggiato da tutte le donne del villaggio ma lui aveva occhi solo per Sofia la meravigliosa principessa del Lichtenhaus, che di vivere una vita da nobile non voleva saperne, semplice e bellissima come nella vita quotidiana. Ad oggi rimane sempre un’icona per chi l’ ha conosciuta nel grande schermo e nel mondo della moda, non hai mai perso quel lato ironico che la caratterizza insieme alla sua indole d’oro.

Purtroppo il tempo con il suo scorrere inesorabile ci può far riaffiorare una grande nostalgia di quegli anni e nello stesso tempo essere testimoni che ancora ci stanno persone preziose come lei. Penso che alla fine eravamo tutti innamorati della Principessa Sofia.

Giuseppe Ierace