Nuova impresa dell’atleta master 60 della Fiamma Atletica Catanzaro, che chiude al 1° posto di categoria e 18° assoluto alla 4^ Corri Squillace e firma il nuovo primato regionale sui 10 km in strada in 37’37”.

Battuto di 17 secondi il precedente record di Vincenzo Lumicisi della Hobby Marathon Catanzaro: “Gara organizzata molto bene dalla Run for Catanzaro – ha detto Piero – questo per me non è un traguardo ma solo l’inizio di un progetto più grande. Sono molto felice”.