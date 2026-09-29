Pietragrande e l’amore eterno: la leggenda della principessa che non se ne andò mai

Da secoli, numerose sono le leggende che avvolgono di mistero e fascino il bellissimo scoglio di Pietragrande. Una di queste narra di una giovane e bellissima principessa spagnola che, nel Seicento, navigava lungo le coste ioniche a bordo del suo galeone.

Durante il viaggio, colpita da una grave malattia, chiese che la nave gettasse l’ancora proprio davanti a quel tratto di costa, dal quale era rimasta profondamente affascinata.

Fu allora che, rapita dalla bellezza selvaggia del luogo, la principessa rivolse lo sguardo al grande scoglio che si ergeva maestoso sul mare, quasi fosse un silenzioso guardiano di quella piccola e incantevole baia.

E volle che proprio lui diventasse il custode eterno di quel luogo che aveva saputo conquistare il suo cuore. Da allora, racconta la leggenda, la principessa non avrebbe mai davvero lasciato Pietragrande.

Ancora oggi, a distanza di secoli, il suo spirito tornerebbe a far visita a quelle acque, per ritrovare la bellezza dello scenario di cui un tempo si innamorò perdutamente.

Giuseppe Pisano