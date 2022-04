Pilota stanco e il volo Lamezia-Milano non parte: 200 passeggeri a terra inferociti

Almeno 200 passeggeri sono stati bloccati nella serata di venerdì all’interno dell’aeroporto di Lamezia per la cancellazione improvvisa del volo Lamezia-Milano Malpensa di Ryanair. Il motivo? Il pilota, che aveva già fatto tutte le ore di volo previste per una giornata, si è rifiutato di far partire il velivolo.

I passeggeri fermi nello scalo lametino, in balia di informazioni confuse, sono stati costretti ad attendere nel cuore della notte, fatti arrivare fino alla salita sull’areomobile salvo poi ritornare nuovamente indietro.

Per loro è stato necessaria una sistemazione improvvisata in hotel. Un altro volo è stato bloccato invece a Malpensa. Sono stati i nostri lettori a farci avere il video di quanto accaduto, tra urla, insofferenza ed insulti.