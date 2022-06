Pino Sestito primo di categoria al 7° trofeo ciclistico città di Pianopoli

Domenica 12 giugno si è svolto il 7° trofeo ciclistico città di Pianopoli, corsa ciclistica di 70 km a circuito sulle strade limitrofe della ridente citta’ del lametino, che ha visto ai nastri di partenza oltre 200 iscritti.

Ottima affermazione nella Categoria M8 dell’atleta soveratese Pino Sestito che, dopo aver primeggiato per decenni in Calabria e in Italia nelle corse podistiche, ha iniziato una nuova avventura sportiva cimentandosi nelle gare in bici.

Pino ha portato a termine la gara nel tempo di 1.54.14 ad oltre 35 kmh di media piazzandosi 66° assoluto e primo di categoria.