Piogge, venti forti e mareggiate in arrivo in Calabria. Allerta Arancione

La saccatura di origine atlantica che sta attraversando la nostra penisola determinerà, nelle prossime ore, una notevole intensificazione della ventilazione nord-occidentale al Sud, nonché diffuse precipitazioni che insisteranno prevalentemente sui settori tirrenici meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica.

Dalla serata di oggi, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Dalle prime ore di domani, venerdì 20 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Sicilia, sull’intero territorio della Campania e sui restanti settori della Calabria.