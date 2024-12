Pioggia di medaglie alla Coppa Italia Libertas di Taekwondo per la MPC Evolution

Una straordinaria dimostrazione di talento e determinazione ha caratterizzato la Coppa Italia Libertas di Taekwondo ITF, svoltasi domenica 1 dicembre 2024 a Fondi (LT). L’evento ha visto la partecipazione di circa 350 atleti provenienti da tutta Italia, con 35 arbitri impegnati su 5 quadrati di gara.

La MPC, dopo quasi 25 anni di attività, continua a distinguersi sulla scena nazionale del Taekwondo. Sotto la guida esperta del D. T. Maestro Pantaleone Clericò, la squadra mantiene viva la tradizione di eccellenza: gli stessi atleti che un tempo conquistavano medaglie sotto la sua guida, oggi sono diventati maestri che portano i propri allievi alla vittoria.

La scuola, che oggi porta il nome di MPC Evolution unisce tre realtà territoriali: il corso di Gasperina guidato dal Maestro Vincenzo Voci, quello di Montepaone Lido presso la palestra LabArmature condotto dall’Istruttore Antonio Galati, e il corso di Vallefiorita nella palestra CoroGym diretto dal Maestro Salvatore Paone.

Questa sinergia ha portato a schierare ben 21 atleti supportati da 2 coach e 2 arbitri prestati alla buona riuscita della manifestazione, conquistando un impressionante bottino di 22 medaglie.

Notevoli le prestazioni dei giovanissimi Antonio Papalia e Gioia Talotta, che hanno conquistato l’oro sia nelle forme che nel combattimento. Tra i vincitori dell’oro anche Giorgia Landi (la più piccola con i suoi 7 anni), Christian Bianco, Veronica Bianco e Loris Ielapi, tutti primi classificati nelle competizioni di combattimento.

Conferme per Gregorio Paone nuovamente sul primo gradino del podio dopo quello dello scorso anno, così come per la neo cintura nera Giorgia Maria Voci, che alla prima col nuovo grado ha sfoderato una prestazione di livello ottenendo un risultato significativo con l’argento nel combattimento ed il bronzo nelle forme.

Il medagliere si è arricchito ulteriormente con ben due argenti per Patrizia Greto che non più giovanissima si è nuovamente messa in discussione, unitamente alle le prestazioni di Bianca Landi, Angelo Candelieri, Salvatore Coroniti, Emma Vitellio, Chiara Regozzini, Benedetta Megna, Alex Spadea e Vincenzo Voci tutti premiati con medaglie nelle rispettive categorie.

Il bilancio finale di 9 ori, 3 argenti e 10 bronzi non solo conferma l’eccellente stato di forma della squadra, ma testimonia anche la continuità di un progetto iniziato quasi 25 anni fa.

Il Taekwondo per la MPC Evolution va oltre il mero aspetto sportivo: è una scuola di vita che, attraverso i principi delle arti marziali, forma il carattere dei suoi allievi. Le vittorie sul tatami diventano metafora delle sfide quotidiane, insegnando che disciplina, rispetto e perseveranza sono gli strumenti per superare ogni ostacolo, nello sport come nella vita.