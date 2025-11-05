Piovono milioni sulla Trasversale

Annunzia Occhiuto, e non ho motivo di dubitare, che ci saranno “500 milioni per la Trasversale delle Serre”, in aggiunta ai fondi attuali. Alleluia, alleluia, evoè, evviva! Ripeto che non dubito, e non c’è nessuna ironia in quello che leggete: credo fermamente a 500 milioni.

Detto ciò, vediamo di cosa dubito, e con un esempio reale. Il tratto Gagliato – 106, per il quale già i soldi ci sono, è fermo perché si aspetta una sentenza a metà dicembre.

Ebbene, e ammesso che la causa si tenga (siamo abituati, nell’italica Giustizia, ai rinvii!), e che il procedimento si concluda lì (e chi lo sa?), mi pare improbabile che i lavori inizino a Natale, Capodanno, Befana: speriamo in Pasqua? E salvo che non spuntino qualche altra causa, opposizione e roba simile. Intanto i soldi diminuiscono per effetto dell’inflazione: assurdo meccanismo del capitalismo, ma esiste.

Ecco di cosa dubito, della data d’inizio dei lavori. Inizio dei lavori nel senso di macchinari e operai e sudore, non parole. Il problema non è dunque che ci siano i soldi, è che si spendano, e subito.

Per esempio, vengano subito pagati gli espropri a quelli che non hanno fatto causa, e che hanno diritto giuridico e soprattutto morale; così magari anche ad altri passa la tentazione di foraggiare avvocati. Pagare vuol dire pagare con un bel bonifico, meglio se immediato.

Insomma, ci vogliono provvedimenti di natura politica. Suggerirei a Occhiuto di venire da queste parti, convocare ANAS e interessati, incluso il Comitato, ed esercitare il massimo di autorevolezza su tutti, privati e ANAS. Solo il Comitato non ha bisogno di sollecitazioni: tutti gli altri, sì, eccome!

Ulderico Nisticò