Pistola e droga nel box auto, arrestato 31enne di Satriano

I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 31enne residente a Satriano, gravato da diversi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di un’arma clandestina.

L’arresto è stato conseguito a seguito della perquisizione locale effettuata nei confronti dell’arrestato, in un box auto a suo uso esclusivo ed ubicato a Satriano marina, che ha permesso di sequestrare oltre due chilogrammi di marijuana, 55 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish, nonché due bilancini elettronici di precisione.

In una sacca di stoffa, sempre nel box auto, nascosta in uno zaino, è stata recuperata anche una pistola, dello stesso tipo di quelle in uso alle forze di polizia, marca Beretta modello 92, con matricola abrasa, completa di un caricatore con 3 proiettili e materiale per la pulizia della stessa arma.

Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, trasferito in carcere a Catanzaro.