Più informazione sulla pandemia

Nella giornata di oggi, 28 aprile 2020, le classi 1E e 2E del liceo scientifico A. Guarasci di Soverato hanno avuto la possibilità di assistere ad un seminario sulla COVID-19, tenuto al Dott. Eusebio Chiefari; l’obiettivo dell’iniziativa era fornire dati e informazioni certe, nonché procurare fonti credibili per reperire future notizie, evitando disinformazione e sfatando falsi miti e paure createsi soprattutto fra i ragazzi, più vulnerabili alle fake news postate sui social.

Il relatore ha inizialmente illustrato la biologia dei virus, in particolare quella del SARS-CoV-2, l’agente responsabile della COVID-19. Entrando nel dettaglio, ha spiegato le modalità di trasmissione del virus, la sua resistenza fuori dalla cellula, la sua capacità di mutare e la sua origine naturale. Riguardo alla malattia ha evidenziato gli attuali dati sulla pandemia, sottolineando l’incertezza sul reale numero dei contagiati e sulla possibile evoluzione della stessa.

Ha in seguito descritto le complicanze e i relativi meccanismi patogenetici, le attuali terapie in sperimentazione, in assenza di una terapia specifica. Ha proseguito descrivendo le possibilità e le tempistiche per la creazione di un vaccino (al momento ci sono perlomeno 6 preparati in fase avanzata di sperimentazione). Infine ha elencato le indispensabili misure preventive (individuali e collettive) per evitare la recrudescenza della diffusione della malattia. L’interessante seminario è stato corredato da domande conclusive di alcuni alunni.

L’esperienza è stata stimolante e la spiegazione esaustiva. E’ riuscita nel suo intento di coinvolgere i ragazzi e di interessarli all’argomento, fornendo basi scientifiche e spronandoli a proseguire il loro studio individualmente. La pandemia da COVID-19 ha rapidamente mutato la nostra società, ed è indispensabile rendere realmente consapevoli di quanto stia avvenendo anche i più giovani.

Livia Cornelia Chiefari