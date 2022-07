“Più sicurezza nella marina di Satriano”

“In questi giorni sono stati completati i lavori di installazione di ben 12 dossi artificiali tra le vie interne di vari quartieri: Via Biasca, Via Buenos Aires, Via Galluppi, via Tommaso Campanella, Via Telesio, via Boccioni”.

“In tutti questi tratti stradali già da ieri è in vigore il nuovo limite di velocità di 30 km/h. Alla creazione delle cosiddette “ZONE 30″ si è aggiunta anche la bitumazione di alcuni tratti stradali che versavano in cattive condizioni”. Lo rende noto sui social il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.