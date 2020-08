Pizzaiolo di Davoli alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia

Il pizzaiolo Alessandro Viscomi, nonché proprietario del locale “Alex Viscomi Pizzeria Bistrot” a Satriano Marina, dopo la bella esperienza di Sanremo al Festival della Canzone, porterà la sua abilità ed esperienza alla 77esima mostra del cinema di Venezia insieme al suo team Calabria, guidato dal maestro Vincenzo Fotia, coordinatore dell Accademia Pizzadoc, con a capo il presidente Antonio Giaccoli.

Alessandro Vuscoli è stato selezionato dall’Accademia Pizzadoc e dall’azienda Sapori di Napoli per deliziare, insieme al suo team, il palato dei vari personaggi famosi e non in quel di Venezia.