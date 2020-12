Pizzaiolo soveratese protagonista sui social ospite de “Il mio viaggio a New York”

“Sono sempre felice quando dei giovani ragazzi provano a costruire il proprio futuro a New York. New York ti insegna che non esiste un’età giusta per fare le cose, ogni momento potrebbe essere quello buono. Basta provarci. Pizza Collective si trova nell’Upper West Side (2060 Broadway), offre pizza al taglio romana, e devo dire che è davvero molto molto buona”.

Così Piero Armenti, fondatore e animatore della seguitissima pagina facebook “Il mio viaggio a New York” (oltre 1.400.000 fans!), commenta il video che presenta una pizzeria a New York gestita dal soveratese Gabriele Voci.