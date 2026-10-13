PizzaVille, quando il gusto incontra la solidarietà: a Siderno la pizza diventa un gesto di comunità

La prima edizione del food fest, in programma dal 15 al 18 ottobre, sostiene l’Associazione Angela Serra e il suo impegno al fianco dei pazienti oncologici della Locride. Dall’evento un euro in beneficenza per ogni pizza venduta: «Fare comunità significa anche sostenere chi lavora ogni giorno per dare risposte ai bisogni del nostro territorio»

SIDERNO (RC) – La pizza come simbolo di condivisione, capace di riunire persone e generazioni diverse attorno alla stessa tavola. Ma anche come strumento di solidarietà, attraverso il quale una manifestazione dedicata al gusto può contribuire a sostenere chi ogni giorno si impegna per migliorare la vita degli altri.

È da questa idea che nasce la collaborazione tra PizzaVille e l’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – Sezione Locride, una delle componenti centrali della prima edizione del food fest in programma dal 15 al 18 ottobre in Piazza Portosalvo a Siderno. Gli organizzatori infatti, insieme alle pizzerie partecipanti, hanno deciso di devolvere un euro in beneficenza per ogni pizza venduta durante la quattro giorni.

In un territorio come la Locride, dove le difficoltà del sistema sanitario e la necessità di ricorrere a strutture lontane da casa pesano sulla quotidianità di numerose famiglie, l’impegno del volontariato assume un ruolo particolarmente significativo. Sostenere chi opera in questo ambito significa riconoscerne il lavoro e contribuire a rafforzare quella rete di solidarietà che spesso rappresenta un punto di riferimento essenziale per le persone più fragili.

Cosa fa l’Associazione Angela Serra: un impegno concreto al fianco dei pazienti

Fondata nel 1987, l’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro promuove da quasi quarant’anni la ricerca oncologica, la prevenzione e il sostegno alle persone che affrontano la malattia. La sezione Locride, attiva dal 2018, ha costruito nel tempo una presenza significativa sul territorio, sviluppando servizi gratuiti per i pazienti oncologici e le loro famiglie, dal supporto psicologico alla consulenza oncogenetica, fino alle attività dedicate alla nutrizione e alla prevenzione.

Tra gli obiettivi dell’associazione c’è anche quello di contrastare la migrazione sanitaria, contribuendo a creare condizioni di assistenza migliori e più vicine ai luoghi di vita dei pazienti. In questa direzione si inseriscono le iniziative promosse per il miglioramento degli spazi destinati all’Oncologia dell’Ospedale di Locri con il progetto NOLE. Un’attività che affianca le istituzioni e che dimostra quanto la partecipazione civica possa incidere sulla qualità della vita di una comunità.

PizzaVillage: «Sostenere chi cerca di colmare le lacune del nostro territorio è una responsabilità collettiva»

«Siamo felici e orgogliosi – spiega Daniel Scarano, presidente dell’associazione Pizzavillage – di aver avviato questa collaborazione con l’Associazione Angela Serra, una realtà che conosce profondamente le difficoltà del nostro territorio e che, con il proprio lavoro quotidiano, riesce a dare risposte concrete a tante persone e famiglie. Quando abbiamo immaginato PizzaVille, volevamo costruire un evento capace di valorizzare la nostra terra e creare occasioni di incontro. Ma crediamo che la valorizzazione di un territorio non possa limitarsi alla promozione delle sue eccellenze: deve necessariamente comprendere anche l’attenzione alle sue fragilità. La Locride è una terra ricca di energie, competenze e straordinarie risorse umane, ma è anche un territorio che continua a fare i conti con carenze importanti, soprattutto nell’ambito della sanità. Riteniamo un dovere sostenere chi, attraverso il volontariato, cerca ogni giorno di colmare queste lacune, offrendo assistenza, vicinanza e opportunità a chi ne ha bisogno».

L’associazione Angela Serra: «Onorati che Pizzaville abbia deciso di sposare la nostra causa»

«È per noi una profonda emozione – spiega Attilio Gennaro, dell’Associazione Angela Serra Sezione Locride – la collaborazione che si è instaurata tra le realtà. Siamo da tempo impegnati su più fronti, dalla ristrutturazione del padiglione dell’Oncologia dell’Ospedale di Locri alle tante attività di assistenza ai pazienti, ed abbiamo tantissimi progetti ambiziosi ancora in cantiere: siamo davvero onorati e riconoscenti che i ragazzi di PizzaVille abbiano deciso di sposare in maniera così forte la nostra causa».

La prima edizione del Pizzaville prenderà il via giovedì 15 ottobre alle 19.30 con l’inaugurazione e l’apertura dei forni da parte dei maestri pizzaioli con la presenza di un’area totalmente gluten free. Inoltre all’interno del villaggio della pizza in Piazza Portosalvo tutte le sere, dalle 19:00 alle 23:00, i bambini potranno divertirsi in uno spazio dedicato con giochi, attività e gonfiabili. Sarà inoltre possibile ordinare la propria pizza comodamente dal proprio posto attraverso un’app dedicata, che invierà una notifica appena la propria ordinazione sarà pronta al ritiro. Per il programma completo e le informazioni: www.pizzaville.it