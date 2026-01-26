Placanica – L’Oratorio ANSPI contro il razzismo e il genocidio nazista

Importante iniziativa socio-culturale organizzata domenica dall’Oratorio ANSPI ” insieme per vincere” in vista della Giornata della Memoria che si celebra ogni anno il 27 gennaio. E’ stata una giornata ben organizzata e molto partecipata, capace di lasciare un segno profondo nei cuori di grandi e piccini.

Una giornata non solo di ricordo ma soprattutto di riflessione vissuta attraverso puro e autentico dei bambini, Il “tema scelto” e’ stato quello dell’unicità affrontato mettendo al centro il valore della diversità come ricchezza e non come limite. I bambini hanno riflettuto su quanto ognuno di noi sia diverso , ma proprio per questo speciale e unico.

La giornata e’ iniziata con la “visione di un video educativo ” :La storia di un bambino allontanato perché portava una stella diversa da quella degli altri , escluso da ciò che veniva considerato normale. Un racconto semplice ma potente , che ha toccato corde profonde. La svolta arriva grazie alla sua migliore amica che, per non farlo sentire solo , decide di indossare anche lei una stella uguale alla sua . Un gesto di amicizia che diventa contagioso e uno dopo l’altro, anche gli altri amici scelgono di fare lo stesso.

Un messaggio chiaro e forte “L’amicizia vince sull’esclusione e abbatte ogni barriera, ” A seguire il “Laboratorio creativo” , momento centrale della giornata. Ad ogni bambino e’ stata riconosciuta una qualità speciale, una caratteristica che lo rende unico, Ognuno ha scritto la propria qualità e l’ha condivisa, contribuendo alla realizzazione di un cartellone collettivo, simbolo di una comunità fatta di tante diversità che insieme creano bellezza. Attraverso attività semplici ma cariche di significato i bambini hanno compreso che “La diversità non divide, ma arricchisce e che non esiste un solo modo giusto di essere, ma tanti modi meravigliosi da brillare.

La Giornata della Memoria si è così trasformata in un’occasione educativa profonda dove il ricordo del passato si e’ intrecciato con la speranza del futuro, affidata alle nuove generazioni. La frase finale emersa racchiude perfettamente il senso dell’intera giornata :”INSIEME BRILLIAMO DI PIU'” un messaggio semplice , ma potente che invita tutti -bambini e adulti a riconoscere nell’altro non una differenza da temere, ma una luce da accogliere.

Mario Murdolo