“Planet Killer” – Un enorme asteroide si avvicina alla Terra

Un asteroide che ha una dimensione compresa tra mezzo chilometro e poco più di un chilometro si avvicinerà insolitamente alla Terra giovedì sera. È un cosiddetto “planet killer” e anche un “oggetto vicino alla Terra”. Stiamo parlando dell’asteroide ” 2012 KY3″. Ha un diametro compreso tra 540 e 1.200 metri e sfiora la terra a una distanza di soli 4,8 milioni di chilometri.

Per fare un confronto: il sole è in media a circa 150 milioni di chilometri di distanza. Un asteroide così grande che passa così vicino alla Terra è abbastanza insolito e quindi rientra nella categoria “potenzialmente pericoloso”. All’evento è stato assegnato un livello 2 sulla scala di rarità della NASA , che corrisponde a un evento che si svolge circa una volta all’anno. Il più vicino possibile dal 1956 “2012 KY3” continua a sfrecciare oltre la Terra, ma raramente così vicino come lo è ora.

Secondo il Center for Near Earth Object Studies della NASA, l’asteroide si avvicinerà alla Terra alle 21:08 ora dell’Europa centrale del 13 aprile. La distanza minima è quindi esattamente 4.784.139,905 chilometri. La sua velocità: 63.186 km/h. Naturalmente non c’è pericolo a questa distanza. L’asteroide è stato più vicino alla terra solo una volta: il 12 aprile 1956.

Il pezzo di terra si avvicinerà ancora di più, a circa 4,4 milioni di chilometri, solo il 16 aprile 2162. L’asteroide, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, proviene dal gruppo Apollo, che è stato fondato nel 1932 ed è stato scoperto da Karl Wilhelm Reinmuth.