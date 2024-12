“Plastica sostenibile: oltre le fake news” il progetto avviato dall’IC Tommaso Campanella di Badolato

Un nuovo progetto, dal titolo “Plastica sostenibile: oltre le fake news”, è stato avviato nella Scuola Secondaria di primo grado dell’IC Tommaso Campanella di Badolato e Santa Caterina. Un progetto innovativo, realizzato dal Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) e ScuolAttiva ONLUS in collaborazione con il giornale Avvenire.

Il progetto si pone l’obiettivo di orientare gli alunni alla comprensione delle meccaniche delle fake news, in particolare quelle sulla plastica, in maniera tale da acquisire le capacità per la costruzione di un pensiero critico sulla produzione e l’uso di questo materiale che, se adoperato con attenzione e conoscenza, può mostrare la sua versatilità e utilità.

A completare tutto POP UP, il nuovo inserto mensile di Avvenire, che supporta i ragazzi nella costruzione di opinioni e a diventare cittadini consapevoli. Il progetto coinvolgerà gli alunni delle scuole secondarie di I grado in un interessante percorso formativo strettamente collegato all’ innovazione e alla tecnologica.

Le attività previste sono: un giornale di classe e due workshop che punteranno l’attenzione sulla sostenibilità, con le nuove professioni green, e la corretta informazione con focus anche sulla AI e le fake news. Il primo dei due workshop si è tenuto nei giorni scorsi.

I ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con rappresentanti Corepla e di produrre elaborati su piattaforma Canva. Soddisfatti i docenti che hanno seguito i ragazzi nelle varie attività: tutti gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione, intervenendo attivamente durante le varie fasi del workshop e producendo significativi elaborati. Soddisfatta anche la dirigente, professoressa Susanna Mustari, che ha puntualizzato l’importanza del progetto.

“Al giorno d’oggi i ragazzi vengono bombardati da tantissime notizie, molte delle quali risultano essere distorte o distorsive. Il più delle volte i giovani non hanno gli strumenti per poter discernere correttamente le notizie e le fonti dalle quali provengono. Progetti come questo non possono che contribuire alla corretta formazione critica dei nostri alunni, senza la quale risulta difficile una corretta evoluzione del pensiero”.

“Il fatto, poi, che tale attività sia legata alle informazioni su una corretta gestione della plastica, materiale tanto in uso, e all’uso di tecnologie che affascinano i ragazzi, come l’AI, rende le finalità del progetto estremamente attuali e vicine agli interessi dei ragazzi”.

“Il nostro Istituto, sempre attento agli stimoli provenienti dal mondo extrascolastico, ha colto al volo le opportunità che questo progetto fornisce. Sono contenta nel vedere come i ragazzi abbiano risposto positivamente e vorrei ringraziare i docenti che li hanno seguiti con attenzione e cura in queste bellissime attività.”