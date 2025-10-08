Plauso per l’elezione di Marco Polimeni da Forza Italia di Soverato

Un risultato che riempie d’orgoglio quello del Presidente azzurro Roberto Occhiuto e del nostro segretario provinciale Marco Polimeni. Con oltre 8.800 preferenze complessive, di cui 7.934 solo nella provincia di Catanzaro, Marco Polimeni entra a pieno titolo in Consiglio Regionale: un traguardo che premia il lavoro, la costanza e la credibilità costruita nel tempo sul territorio.

A Soverato, Forza Italia ottiene un risultato significativo, contribuendo con 450 voti di lista e 270 preferenze personali all’elezione del nostro coordinatore provinciale. Un segno concreto di una presenza viva e radicata, che sa ascoltare e rappresentare le persone anche nei contesti più competitivi.

Facciamo i complimenti a Sergio Ferrari, primo degli eletti nella circoscrizione Centro, a Elisabetta Aiello e Antonello Talerico per le loro importanti affermazioni personali, e a tutti gli altri candidati della lista, che con impegno e passione hanno contribuito a scrivere una bella pagina per Forza Italia.

Un in bocca al lupo a tutti gli eletti di Forza Italia e all’intera maggioranza regionale, chiamata a proseguire il lavoro avviato con serietà e visione, ma anche ai consiglieri di minoranza, il cui ruolo resta fondamentale per la vita democratica e per il confronto costruttivo che fa crescere le istituzioni.

Un pensiero di stima va inoltre a Ernesto Alecci, autore di una straordinaria affermazione personale con oltre 1.400 preferenze nella sua città.

Il suo risultato, così come quello di Marco Polimeni, dimostra che quando si lavora con radici solide e passione autentica, il consenso nasce naturalmente.

E siamo certi che,pur su sponde politiche diverse, quando si tratterà di far crescere Soverato, saremo sempre dalla stessa parte: quella della nostra comunità.

Contestualmente, annunciamo l’apertura dei tesseramenti di Forza Italia Soverato, con l’obiettivo di creare un laboratorio politico aperto ai giovani, a chi ha voglia di mettersi in gioco, di proporre, di imparare e di costruire insieme.

Vogliamo che il nostro partito diventi un luogo di idee, di partecipazione e di dialogo, dove la politica torni a essere ciò che dovrebbe: uno spazio di crescita collettiva e di futuro condiviso.

Perché la passione è contagiosa.

E quando è condivisa, diventa forza.

Il segretario cittadino

Gabriele Francavilla

Il vicesegretario provinciale

Giovanni Matacera